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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جهود مكثفة للتوصل لمرتكبي واقعة قتل عامل وإلقاء جثته في أرض زراعية بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل فى العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري فى البطن وملقى بإحدى الأراضي الزراعية بنطاقةعزبة عفت ظفر بمركز تمي الأمديد وذلك بعد ساعات من العثور على جثة شخض مجهول الهوية بنطاق قرية أم الرزق مركز شربين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،  إخطارا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنئية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد بعثور عدد من الأهالي على جثة  بأرض زراعية بعزبة عفت ظفر تمى الامديد بها طلق ناري بالبطن.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث بالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "عطية محمد حسن اسماعيل"، 34 عاما مقيم الوسطاني بمحافظة دمياط وعثر على جثته مصاب بطلق نارى بالبطن .

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية بإشراف العميد محمد الحسيني،رئيس مباحث المديرية لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة  ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى تمى الامديد المركزي تحت تصرفات النيابة.

يذكر أن  عددا من اهالى قرية أم الرزق بنطاق مركز شربين قد عثروا على جثة لشخص مجهول الهوية ملقى بالأراضى الزراعية وبه إصابة بطلق ناري فيما جرى عمل نشرة بأوصافه وبحث بلاغات المتغيبين للوصول إلى أهليته وتحديد أسباب الحادث وملابساته .

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العثور على جثة لشخص مصاب بطلق نارى وملقى فى أرض زراعية بالدقهلية

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