ضبط المتهمة بإلقاء رضيعتها بسلم منزل في الدقهلية

توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، إلى المتهمة بإلقاء رضيعتها “طفلة حديثة الولادة” بسلم منزل بمنطقة عمرو يونس بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعدما عثر عليها صيدلي، ليتبين قيام ربة منزل قاصر مقيمة بندر نبروه بإلقائها بعد حملها سفاحا وخشيتها افتضاح أمرها.

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا بعثور صيدلي على طفلة لقيطة حديثة الولادة بمدخل العقار سكنه ملفوفة ببطانية .

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، بالفحص تبين ان الطفلة "أنثى" حديثة الولادة عمر أسبوع تقريبا والحبل السري مربوط وملقاه بمدخل العقار السكني الخاص بشخص يدعى "خالد.ح.ع.ع"،30 عاما، صيدلي بالإدارة الصحية بطلخا .

جرى إيداع الطفلة قسم الحضانة بمستشفى طلخا المركز لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وكلف اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،بتشيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بإشراف العميد محمدالحسيني، رئيس مباحث المديرية للتوصل لأهلية الطفلة.

وتوصلت التحريات إلى ان والدة الطفلة تدعى "أنجى.ع.ش.ش"،17 عاما، ربة منزل ومقيمة بندر نبروه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبطها بمواجهتها أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة بعد حملها سفاحا من "محمد.م.م.غ"، 23 عامان وعند اقتراب موعد ولادتها وخشية افتضاح أمرها توجهت الى مستشفى خاصة ببندر بلقاس لوضع مولودها رفقة اهليتها وعقب وضعها قامت بأخذها وتركها بمكان العثور عليها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.