الصين تعلن إتمام الاستعدادات لاستقبال سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو 17"

أعلنت السلطات الصينية،اليوم السبت، إتمام التدريبات النهائية لاستقبال سفينة الفضاء "شنتشو 17"، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء؛ بعدما قضت ستة أشهر في الفضاء الخارجي.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن أكثر من 10 فرق بحث وإنقاذ مصحوبة بطائرات هليكوبتر، والعشرات من أفراد الفرق الطبية، نفَّذوا تدريبات متعددة استعدادا لعودة السفينة، يوم الثلاثاء المقبل، إلى موقع الهبوط المحدد في صحراء "جوبي ".

وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس /الجمعة/ وصول طاقم سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو 18" إلى محطة الفضاء الصينية حيث التقوا بطاقم السفينة "شنتشو 17" في إطار عملية تسليم المهام.. ومن المقرر أن يقضي الطاقم الجديد ستة أشهر في محطة الفضاء الصينية.