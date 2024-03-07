محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بمقر الغرفة التجارية بالمنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس معرض "أهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بمدينة المنصورة.

وتفقد محافظ الدقهلية المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض والتقى بالمواطنين واستمع إلي مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، والمحاسب أيمن موسي مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون وكيل وزارة التموين بالدقهليه، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، المحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية، والمهندس أحمد ثروت فتح الباب أمين صندوق الغرفة التجارية، والمحاسب أشرف محسن، والمحاسب حسن الحنفي، والمحاسب محمد عصام.

وأوضح " محافظ الدقهلية" أنه جرى افتتاح عدد 21 معرض اهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصورة.

كما أوضح "المحافظ " أن جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي.

ووجه " مختار " بشن حملات مكثفة يوميًا علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يذكر أن المعرض قام بتنظيمه مجلس إدارة الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

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