انتهاء فعاليات الدورة التدريبية "أساليب الوقاية من الحروب الحديثة غير التقليدية" بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى حول: "أساليب الوقاية من الحروب الحديثة غير التقليدية"، والتي استمرت خلال الفترة من 2 حتى 6 مارس الجاري، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجامعة وأكاديمية ناصر العسكرية، والذي أسفر عن عقد 9 دورات تدريبية خلال عام ونصف، تم خلالهم تدريب أكثر من 500 منتسب من جامعة قناة السويس، مشيراً إلى أن البرتوكول أتاح عقد الدورات التدريبية بمركز إعداد القادة بالجامعة، مما ساهم في زيادة عدد المتدربين.

جاءت الدورة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بالجامعة ومشرف عام الدورة، والدكتورة رنا عبد العال أستاذ العلوم السياسية المساعد ومنسق الدورة.

هذا وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الدورة استمرت على مدار خمسة أيام، حاضر خلالها نخبة متميزة من الخبراء بأكاديمية ناصر العسكرية، موضحاً أن الدورة استهدفت منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، إداريين، طلاب الدراسات العليا، طلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد غنيم تفاصيل المحاضرات التي تمت على مدار 5 أيام:

حيث حاضر في اليوم الأول اللواء أ.ح إيهاب طلعت في جلسة بعنوان "الحروب الهجينة "

جاءت أهم محاورها : الحروب التقليدية، النشأة التاريخية للحروب التقليدية، أجيال الحروب، الحروب اللا مماثلة.

أما المحاضرة الثانية فحاضر بها العميد الدكتور حسام عبدالله بعنوان" الفساد الإداري ودوره في الحروب الحديثة ".

وجاءت أهم محاور الجلسة عن تعريف الفساد الإداري، أشكال ومظاهر الفساد الإداري ، أسباب الفساد الإداري، أثر الفساد الإداري وعلاقته بالحروب الحديثة، كيفية مواجهة الفساد الإداري والحد منه.

وفي اليوم الثالث للدورة التدريبية، حاضر اللواء أ.ح محمد دسوقي سيد الأهل

حول "دور مجتمع المخابرات في الحروب الحديثة وآثاره علي الأمن القومي للبلاد "، وتناولت محاور الجلسة مفهوم مجتمع المخابرات ومهامه، دور مجتمع المخابرات في الحروب الحديثة على مستوى العالم، أساليب الحروب الحديثة الموجهة بواسطة مجتمع المخابرات أثر الحروب الحديثة على الأمن القومي.

من جانبها، أشارت الدكتورة رنا عبد العال إلى أن اليوم الرابع من دورة "أساليب الوقاية من الحروب الحديثة" حاضر بها اللواء محمد فرغلي حول دور العمليات النفسية والشئون المدنية في الحروب الحديثة، متناولا محاور متعددة منها.. السلوك الإنساني وعلاقته بالعمليات النفسية، تعريف ومفاهيم ومشتملات العمليات النفسية، الطرق والوسائل والأساليب للعمليات النفسية، تنظيم وإدارة العمليات النفسية مع الشئون المدنية.

أما اليوم الخامس والجلسة الأخيرة فحاضر بها عميد دكتور هيثم الطواجني حول "الشائعات كأداة من أدوات الحرب الحديثة"، متناولا في الجلسة تعريف ومفهوم الحروب الحديثة، تقسيمات الحروب الحديثة،

دور الشائعات في الحروب الحديثة، طرق مجابهة الشائعات.

نظم الدورة الدكتورة مناي شاهين والدكتور محمد صلاح وكيلا مركز إعداد القادة بالجامعة.