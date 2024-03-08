بايدن: نعمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال خطاب حال الاتحاد في مبنى الكابيتول، أنه يعمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما أضاف بايدن، أن المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تكون مجرد اعتبار ثانوي أو ورقة مساومة.

وقبل بدء خطاب الرئيس الأمريكي ظهرت سيدات من الحزب الديمقراطي ترتدي ملابس بيضاء، وقاموا بوضع دبابيس مكتوب عليها "الكفاح من أجل الحرية الإنجابية"، بهدف دعم الحقوق الإنجابية، وارتدى بعض الجمهوريين دبابيس مكتوب عليها "قل اسمها: لاكن رايلي" تكريمًا لطالبة التمريض التي قتلت في حرم جامعة جورجيا الشهر الماضي.