معركة رأس الحكمة العالمية

الجمعة 08/مارس/2024 - 01:45 ص

تناول الجميع صفقة مدينة رأس الحكمة من منظور استثماري فقط، وتلك ‏ليس هي الحقيقة، بل الحقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحرب التي تواجهها ‏الدولة المصرية منذ ٢٠١٠ وإلى وقتنا هذا، وتلك الحقبة هي إرهاصات ‏لحرب تاريخية من الغرب الاستعماري الذي يتلون ويتنوع ويتغير داخل ‏ثياب وأسماء مختلفة لكن المضمون والهدف واحد وهو السيطرة على ‏مصر لاستمرار قوتهم وتواجدهم الدائم.‏

منذ اختفاء إمبراطورية الأجداد "الفراعنة" أصبحت مصر الرحم ‏للمخاض عن أي إمبراطورية أو قوى عظمى تولد أو تموت، والسبب ‏يرجع إلى موقعها الجغرافي كحجر زاوية مهم يربط قارات العالم بجانب ‏أنها الدرب والمسار إلى الموارد الطبيعية والثروات للمنطقة.

الإمبراطورية ‏الرومانية، ومرورًا بالفرس، والمغول، والعثمانيين، وبريطانيا وأخيرًا أمريكا ‏معظمهم ولد ورحل من رحم مصر، وفي كل ذلك اتفق الجميع "الأصدقاء ‏قبل الأعداء" وما زالوا يتفقون على أن تظل مصر هكذا حتى يتسنى لهم ‏حلم الصراع على القوة.‏

هكذا كانت أدوات مخطط الاستعمار الغربي بزرع كيان "إسرائيل" تابع ‏لهم على الحدود المصرية ليعطيهم شرعية التدخل والتواجد الدائم في تلك ‏المنطقة مع ضرب إمكانية التوحد أو التماسك بين الشرق والغرب العربي، ‏وحتى تكون كل تحركات مصر نحو محاولة استرجاع قوتها المفقودة منذ ‏آلاف السنوات تحت متابعة ذلك الاستعمار، والآن وفي أصعب حروب ‏التاريخ التي تدور بين الصهيونية العالمية وأدواتها المتمثلة في الاستعمار ‏القديم الحديث وفي الصورة أمريكا وذيولها في الغرب، وكيانهم الإسرائيلي ‏ضد روسيا والصين هكذا واجهت مصر إرهاصات ذلك الصراع المتمثل في ‏تطويقها بحزام ناري مشتعل يحاول جرها إلى اللهيب لإحراقها ومن ثم ‏الاستيلاء عليها، وذلك لضمان الاستمرار أو على الأقل المساومة ‏على ما هو قادم.‏

ومن هنا لا بد أن نقدم التحية والتقدير والتهنئة أيضا للشعب المصري ‏العظيم والقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وكل الأجهزة الأمنية والسيادية على عبقرية التعامل مع تلك الحرب والخروج ‏من دائرة اللهيب دون الاحتراق، وإجبار جميع المتصارعين على حكم ‏العالم بجعل مصر شريكا وليس طريقا في ما هو قادم، هكذا ‏هو التحليل السليم لصفقة مدينة رأس الحكمة والتي أفضى الصراع إلي ‏الاتفاق على إقامتها، كمدينة رقمية من الجيل المتقدم تعمل كمرتكز تجاري ‏لدول المنطقة، وإدارة الملاحة في قناة السويس وهذا ما وضحه قرار الرئيس بالتصديق علي ازدواجية قناة السويس بطول ١٩٢ ذهابًا ‏وإيابًا ليصبح المسار الملاحي بدون أي انتظار مع ربط ذلك بطريق الحرير ‏الصيني ومرتكزه قناة السويس وتمدده علي سواحل البحرين الأحمر ‏والمتوسط للربط التجاري بين قارات العالم الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، ‏وذلك بعد تكامل بعض المشروعات علي سواحل البحرين الأحمر والمتوسط ‏لتصبح مصر الشريك والطريق والمرتكز للتجارة العالمية، ولذا طبقا لتلك ‏الرؤية قد انتهي اقتراح طريق الهند آسيوي الذي أعلن عنه الرئيس ‏الأمريكي في قمة العشرين العام الماضي وهنا سبب الحرب في غزة التي كانت ‏تهدف إلي إقامة مدينة رقمية في سواحل غزة علي البحر المتوسط علي ‏شاكلة مدينة رأس الحكمة تدير قناة بن جوريون الإسرائيلية المزمع حفرها ‏وتربط التجارة مع الخليج ودول الشام وتتلاقي مع طريق الهند آسيوي ‏المعلن عنه والوصول إلي أوروبا، تحول عظيم في تاريخ مصر وما ‏نحتاجه هو دائرة صناعة قرار متخصص وجهاز إداري للدولة عصري يتعامل مع ‏تلك الحالة الوليدة بالخير.

جمال رشدي: كاتب مهتم بالشأن العام