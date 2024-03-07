برايتون يقترب من توديع الدوري الأوروبي بالخسارة من روما

تلقى فريق برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي هزيمة قاسية من نظيره روما الإيطالي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف روما عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا والبلجيكي روميلو لوكاكو وجيانلوكا مانشيني وبريان كريستاتني، وذلك في الدقائق 12، 43، 64، و68 على الترتيب.

بتلك النتيجة، اقترب برايتون من توديع بطولة الدوري الأوروبي بهذه الخسارة من روما، وذلك قبل مواجهة العودة بين الفريقين على ملعب أمريكان إكسبرس كوميونيتي، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من اليوروباليج، في المباراة المقرر إقامتها يوم 14 مارس 2024.

يذكر أن، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، حدد موعد نهائي بطولة الدوري الأوروبي للنسخة الحالية في 22 مايو المقبل على ملعب دوبلين أرينا في أيرلندا.