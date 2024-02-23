ليفربول في مواجهة سهلة.. نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

أقيمت مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، عن وقوع ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة سهلة بدور ثمن النهائي.

وتأهلت 8 أندية إلى دور الستة عشر من اليوروباليج بعدما تخطت ملحق دور ثمن النهائي، حيث أقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا وودعت البطولة، أمام أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي.

وبعد تأهل الثمانية فرق من الملحق، ينتظرهم 8 أخرى في دور ثمن النهائي، أصحاب المراكزالأولى في دور المجموعات من اليوروباليج.

الفرق أصحاب الصدارة

أتالانتا الإيطالي - برايتون الإنجليزي - باير ليفركوزن الألماني - ليفربول الإنجليزي - رينجرز الإسكتلندي - سلافيا براج التشيكي - فياريال الإسباني - وست هام يونايتد الإنجليزي.

الأندية المتأهلة من المحلق

مارسيليا الفرنسي - سبارتا براج التشيكي - ميلان الإيطالي - بنفيكا البرتغالي - فرايبورج الألماني - كاراباج أجدام الأذربيجاني - سبورتنج لشبونة البرتغالي - روما الإيطالي.

وتقام مباريات دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل في الوقت الإضافي يحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح.

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

ليفربول الإنجليزي ضد سبارتا براج التشيكي

مارسيليا الفرنسي ضد فياريال الإسباني

روما الإيطالي ضد برايتون الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد رينجرز الإسكتلندي

فرايبورج الألماني ضد وست هام يونايتد الإنجليزي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا الإيطالي

ميلان الإيطالي × سلافيا براج التشيكي

كاراباج أجدام الأذربيجاني × باير ليفركوزن الألماني.

وتتأهل 8 أندية من دور الـ16 إلى ربع نهائي البطولة، حيث تقام قرعة ربع النهائي للمسابقة يوم 15 مارس المقبل.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، يوم 7 مارس 2024، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 14 مارس 2024.

كما حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد نهائي الدوري الأوروبي للنسخة الحالية في 22 مايو المقبل على ملعب دوبلين أرينا في أيرلندا.