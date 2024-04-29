برلماني: التعليم في مصر لا يزال بخير ولكن نتطلع دائما للأفضل

أكد الدكتور حسام الملاحي عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم في مصر لا يزال بخير ، ولكن دائما نتطلع للافضل ، مشيراً إلى أن جودة التعليم تعني الجودة في كل شيء ، الجودة في الأنسان وغيره لافتا إلى أن هناك جهودا حثيثة لتطوير تلك المنظومة، وأننا بخير بدليل أن في زياراتي للدول المختلفه والمتقدمه عندها مشكله في الجوده.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكد" الملاحي" أن مشاكل التعليم لم ولن تنتهي و أن دول العالم المختلفه عندها دايما حراك في موضوع الجوده حتي تستمر في التقدم وبناءا عليه هذا سجال محمود في مجلس الشيوخ.

وكانت قد استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد "