القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق مبادرة "قدرتنا في رياضتنا" 

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس مبادرة " قدرتنا × رياضتنا " وهي مبادرة توعوية تأهيلية تدريبية للمتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، خاصة في مجال تصحيح المفاهيم وآليات التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم.

وقالت الدكتورة إيمان كريم،إن المبادرة ينفذها المجلس بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية تفعيلا وتتويجا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين الطرفين، ويدخل ضمن أهدافها التوعية المجتمعية وتدريب المتعاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المجالات والتخصصات خاصة في مجال الإعلام والمجتمع المدني والعمل على توحيد المصطلحات الخاصة بالإعاقة وتسليط الضوء حول الطب الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومناقشة قانون الرياضة وآليات تضمين الاشخاص ذوي الاعاقة في القانون الجديد.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن برنامج التوعية الخاص بالمبادرة بدأ بعقد أول دورة توعوية في هذا الشأن خاصة بتصحيح المفاهيم والمصطلحات، استهدفت الصحفيين العاملين في تغطية أخبار المجلس والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلاب الكليات المتخصصة وفي مقدمتها كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، وكلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

تضمنت الدورة التوعوية ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة عند التحدث عن الاشخاص ذوي الاعاقة حيث تعكس هذه اللغة مدى احترامنا لهم واستعدادنا للتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الإنسان وقواعد تكافؤ الفرص، وشملت عقد جلسة بعنوان " قل ولا تقل " وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات العامة من ذوي الإعاقة وقدموا فيها جملة من التحديات التي تواجههم والآليات المطلوبة من المجتمع التعامل معها.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية شهدت حضور الدكتور أحمد آدم، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، والمهندس عمرو الصادق، المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية، وشيماء سعود مدير إدارة المسؤولية المجتمعية باللجنة، وعدد من الصحفيين وطلاب الجامعات.