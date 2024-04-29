الرئيس البولندي يؤكد مجددا استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، مجددا، استعداد بلاده لاستضافة أسلحة نووية كجزء من برنامج المشاركة النووية لحلف شمال الأطلنطي ناتو.



وقال دودا - في تصريحات لوسائل إعلام كندية خلال زيارته الأخيرة إلى كندا حسب وكالة الأنباء البولندية "باب" اليوم الاثنين إنه إذا قرر الناتو بشكل جماعي تعزيز الدفاعات على جناحه الشرقي من خلال استضافة بولندا للأسلحة النووية، فإن بلاده ستكون جاهزة ومستعدة لأنها تدرك أن الأمر يتعلق بتعزيز أمن أوروبا.



وبسؤاله عما إذا كان هذا الأمر أقرب إلى الحدوث، أوضح دودا أن أعضاء الحلف لم يتوصلوا بعد إلى قرار، مضيفا: "لقد ناقشنا هذا الموضوع في محادثات مع الحلفاء.. لا توجد قرارات بهذا الشأن، أريد أن أنفي كل الادعاءات القائلة بأنه تم اتخاذ بعض القرارات في هذا الصدد.. لم أشارك في اتخاذ أي قرارات".



وكان دودا قد صرح لصحيفة "فاكت" البولندية في وقت سابق من هذا الشهر بأن بولندا ستكون مستعدة لاستضافة أسلحة نووية مملوكة لأعضاء آخرين في الناتو ردا على نشر روسيا لأسلحة نووية في بيلاروسيا المجاورة.