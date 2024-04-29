الصين فى طريقها لاستضافة السوبر السعودى

كشفت بعض القارير الصحفية، عن اقتراب الصين من استضافت بطولة كأس السوبر السعودي على ارضها، بعد العرض التى تقدمت به ونافست به قطر والإمارات.

واستضافت دولة الإمارات النسخة الأخيرة من السوبر السعودي، والذى شهد تتويج الهلال باللقب بعد فوزه على اتحاد جدة بأربعة أهداف لهدف.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يتجه للموافقة على نقل النسخة المقبلة من السوبر السعودي إلى الصين، بعد المنافسة التى شهدتها الفترة الأخيرة بين قطر والإمارات حول استضافة السوبر، لكن العرض الصيني تفوق على الجميع.

ونظرًا لتواجد العديد من نجوم الساحرة المستديرة فى الدورى السعودى، على رأسهم الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو قائد النصر، ترغب بعض الدول في استضافة كأس السوبر السعودي، وأكثر المنافسات الرياضية المحلية بالسعوديه.

وضمنا الهلال والنصر التأهل للنسخة المقبلة من كأس السوبر، بعد أن حسما المركزين الأول والثاني في الدوري السعودي، فى انتظار بطل ووصيف كأس خادم الحرمين.

وحال وصول النصر والهلال إلى نهائي النسخة الحالية من كأس الملك، فإن ثالث ورابع الدوري سيحصلان على البطاقتين الأخرتين.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المحلي خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2024.

