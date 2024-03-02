ذئاب روما تلتهم مونزا برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق روما، مساء اليوم السبت، مضيفه مونزا برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب يو باور في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الذئاب على مونزا بهدفين دون مقابل، إذ سجل الهدف الأول لورينزو بيليجريني في الدقيقة 38 من صناعة روميلو لوكاكو.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من صناعة باولو ديبالا، ليحكم روما سيطرته على مونزا على أرضية ميدانه.

عزز ديبالا تقدم فريق العاصمة الإيطالية بهدف ثالث في الدقيقة 63، قبل أن يختتم لياندرو باريديس الرباعية في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وقلص أندريا كاربوني الفارق لصالح أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 87، ليفوز روما على مونزا بنتيجة 4-1.

بتلك النتيجة، رفع روما رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد مونزا عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.