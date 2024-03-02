لوكاكو يقود هجوم روما أمام مونزا في الدوري الإيطالي

أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق روما، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره مونزا بملعب يو باور، على أن ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم الذئاب أمام مونزا، ويعاونه الأرجنتيني باولو ديبالا، رفقة ستيفان شعراوي.

ويجلس على مقاعد البدلاء، الجزائري حسام عوار والبرتغالي ريناتو سانشيز، بجانب مواطنه المخضرم روي باتريسيو.

ويحتل فريق روما، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد مونزا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل روما لمواجهة مونزا

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: كريستنسن - مانشيني - نديكان - أنخلينو

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.