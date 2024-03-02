ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

لوكاكو يقود هجوم روما أمام مونزا في الدوري الإيطالي

لوكاكو مهاجم روما
لوكاكو مهاجم روما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق روما، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره مونزا بملعب يو باور، على أن ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم الذئاب أمام مونزا، ويعاونه الأرجنتيني باولو ديبالا، رفقة ستيفان شعراوي.

ويجلس على مقاعد البدلاء، الجزائري حسام عوار والبرتغالي ريناتو سانشيز، بجانب مواطنه المخضرم روي باتريسيو.

ويحتل فريق روما، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد مونزا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل روما لمواجهة مونزا

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: كريستنسن - مانشيني - نديكان - أنخلينو 

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني 

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.

روما مونزا الدورى الإيطالى لوكاكو تشكيل روما