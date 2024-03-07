ختام الأسبوع البيئي السادس عشر بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائبا عن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ختام فعاليات الأسبوع البيئي السادس عشر والذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الاحمر في الفترة من 3 الى 7 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة بحضور الدكتور عبدالحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على أنشطة الأسبوع البيئي بالجامعة .

ونقل الدكتور محمد سعيد تحيات الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة لكافة الحضور مشيدا بدعم سيادته لكل فعاليات وانشطة الاسبوع البيئي السادس عشر مشيرا الى اهمية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفته ركيزة أساسية في رسالة الجامعة مع التعليم والبحث العلمي في خدمة المجتمع المحيط وتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة والمساهمة في رفع الوعي ونشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع، وكذلك دراسة احتياجات المجتمع المحيط عن طريق حصر مشكلات المجتمع ووضع الخطط العلمية المناسبة للتعامل معها.

وفى كلمته وجه الدكتور عبدالحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على أنشطة الأسبوع البيئي بالجامعة الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على الاهتمام والدعم الغير محدود لكل أنشطة وفعاليات الجامعة في كافة القطاعات والمجالات وعلى السعي الحثيث لرفع مكانة الجامعة عاليا، وللدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة على الدور المتميز الذى يقدمه قطاع خدمة المجتمع تحت قيادته في خدمة المجتمع المحيط ، كما وجه الشكر لمنسوبي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإلى جميع المشاركين في فعاليات الأسبوع مشيرا الى المشاركة الفعالة من كل كليات الجامعة في فعاليات الأسبوع، وكذلك الى طلاب الجامعة المشاركين في الاسبوع، وأشاد بدور طلاب أسرة "طلاب من اجل مصر" للمشاركة الفعالة في انجاح في فعاليات الأسبوع البيئي السادس عشر.

تضمنت فعاليات اليوم الختامي فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات الاسبوع البيئي بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الاحمر، كما تضمنت ماراثون رياضي بمشاركة طلبة وطالبات من مختلف كليات الجامعة، وقام الدكتور محمد سعيد، والدكتور عبدالحق سيد بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى من البنين والبنات حيث فاز بالمركز الأول بنين الطالب محمد محمود، والمركز الثاني الطالب علي عزت، وبالمركز الثالث الطالب عبدالله شريف، وفي منافسة الطالبات حصلت الطالبة منةالله خالد على المركز الأول، والطالبة هدى علاءالدين على المركز الثاني، والطالبة نسمة عبدالراضى على المركز الثالث.