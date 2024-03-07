المرصد الأورومتوسطي: معدل الوفيات في غزة يرتفع بشكل مخيف

أوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها خصوصا بين الأطفال والمسنين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.