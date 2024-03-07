نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعة كافة مستجدات التطوير و التي يشهدها حاليا ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به في اطار رفع كفاءة و تجميل جميع الميادين و الشوارع لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام وتطوير المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية و الدينية التي تزخر بها احياء المنطقة الجنوبية خاصة من قرب حلول شهر رمضان المعظم وطبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق، قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة تفقدية مكثفة لمتابعة اعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة و الشوارع المطلة على رحاب مسجد السيدة زينب أولا بأول وبذل اقصى الجهود لخروج الاعمال الى النور بالمظهر اللائق والتي تتماشى مع عراقة وجلال المزارات.

ورافقت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب خلال جولتها لتنفيذ كافة التوجيهات المتعلقة بأعمال التطوير مؤكدة على مواصلة الاعمال بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية و المعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة والتي تشمل العمل على تحسين الموقع العام .

وتشمل اعمال التطوير ورفع الكفاءة الطرق وترميم و دهان البلدورات والأرصفة إلى جانب الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جماليه مع رفع نواتج التقليم ورفع كفاءه اعمدة الانارة ودهانها واستبدال الكشافات التالفه مع الانتهاء من استعدال باقي الاعمده وصيانة الولاعات ودهان اكشاك الإناره.

وخلال العمل، أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الاجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام و الحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به ومنها شارع بورسعيد وشارع السد ودهان العقارات بألوان موحدة نظرا للإقبال الشديد من المواطنين لزيارة الميدان خاصة ومزارات آل البيت المختلفة بصفة عامة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وعلى هامش الجولة، قامت الأجهزة التنفيذية وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية بحي السيدة زينب بحملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتي تعوق الطريق وتعرقل الحركة المرورية و شغل الارصفة الى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي المواكبة لأعمال التطوير، وذلك بميدان السيدة زينب وبجوار مدرسة الخديوية.