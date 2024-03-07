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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تحصد 6 جوائز بالمعسكر السنوي لطلاب وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول طلاب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة على عدد 6 جوائز من أصل 8 جوائز بفعاليات المعسكر السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة  المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة  غادة عاطف مديرة الوحدة.

وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات المعسكر تناولت عددا من المحاضرات عن اختصاصات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، وجهودها بالجامعات المشاركة، وكذلك استعراض القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، والتعريف بدور وحدات المرأة الآمنة، بالإضافة إلى استعراض نماذج من طلاب متطوعين بوحدة مناهضة العنف بالجامعات المشاركة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والمسابقات.

وتجدر الإشارة إلى أن وفد الجامعة ضم عدد ٢٥ طالبا وطالبة من عدد 7 كليات وإشراف المدرس مساعد محمود حسن والمدرس مساعد جمانة رمضان والمدرس مساعد سارة نبيل.

الدكتور منصور حسن العنف ضد المرأة المرأة الآمنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة