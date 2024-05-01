رئيس "محلية النواب" يطالب بتحويل الـ50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال للرصف على أن يتم تغير المسمى ليكون "رصف" بدلا من "سفلته"، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالإنترلوك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70%.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع وما يتوصل إليه يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة، كما يقلل العبء الدولاري، إضافة إلى تخفيض البطالة.

وتحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المنفعة غير المباشرة فيما يخص استخدام الانترلوك بدلا من الرصف أعمال الرصف بالأسفلت، حيث أن الانترلوك محلي وغير مستورد، على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة عملة صعبة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن: "الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت"، مطالبا بتحويل الـ 50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة إلى إنترلوك بدلا من أعمال الصرف العادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.