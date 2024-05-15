الجامعة العربية: دعم مصر لجنوب أفريقيا بلاهاي جزء مهم من العمل العربي لمساندة فلسطين

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن القمة العربية المرتقبة ستعقد في ظروف غير عادية، وستتضمن كل القضايا العربية وكل قضايا الامن القومي العربي، ولكن قضية فلسطين هيمنت على الأعمال التحضيرية للقمة العربية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الموقف المصري والمواجهة ضد إسرائيل بالعدل الدولية، بدعم جنوب إفريقيا جزء مهم من العمل العربي لدعم القضية وجاء في توقيت مناسب وقت انعقاد القمة.

وذكر أن القمة العربية أعلى مستوى من مستويات العمل العربي المشترك، حيث تجمع الرؤساء العرب وتجمعهم معًا، على الأقل مرة كل عام، وهذه رسالة هامة جدًا.

