جامعة كفر الشيخ تعقد الملتقى المهني الأول لتوفير فرص تدريبية للطلاب

عقدت جامعة كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الملتقي المهني الأول للجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بجامعة كفر الشيخ، بحضور ١٧ شركة رائدة في كافة المجالات لتوفير فرص تدريبية وتوظيفي لطلاب الفرق النهائية وخريجي الجامعة وذلك من منطلق حرص الجامعة علي التواصل المستمر مع سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجه الخريجين.

تم افتتاح الملتقي بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من عمداء الكليات وفريق عمل المركز وممثلي الجامعة الامريكية بالقاهرة وممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك المصرية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي لطلبة الجامعة، وأن الهدف من إنطلاق هذه الفعاليات هو مواكبة مستجدات سوق العمل وتحديد التحديات التي تواجه الخريجين الجدد، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية.

وفي كلمته رحب الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالسادة ضيوف الجامعة من الشركات والمؤسسات وأصحاب الاعمال، مؤكداً ان مثل هذه الملتقيات تعمل على توفير فرص للتدريب والتوظيف للعديد من ابنائنا الطلاب والخريجين.

ومن جانبها رحبت الدكتور أماني شاكر نائب ئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالسادة ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة بالملتقي، مشيرة الى ان هذا الملتقي يكتسب أهمية كبري في الوقت الراهن لما سوف يحققه من مساهمة في ربط الدراسة بالجامعة بسوق العمل من خلال تنمية المهارات المهنية للطلاب والخريجين، وتمكينهم من الحصول علي فرص تدريب ووظائف مناسبة، بالاضافة الي تفعيل دور الجامعة كشريك اساسي في دعم وبناء الاقتصاد الوطنى ،ورؤية مصر 2030 فيما يخص الاهداف التعليمية وبناء قدرات الخريجين وربطهم بسوق العمل واحتياجاته، ويستهدف الملتقي اليوم خريجي الكليات وطلاب الفرق النهائية من الكليات المختلفة بمشاركة 17 شركة ومؤسسة من كبرى الشركات والبنوك العاملة في مصر، ويتضمن برنامج الملتقي محادثات مهنية ودوائر ارشاد وتوجية من قبل ممثلي الشركات والموسسات.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمرور علي الشركات في صحن قاعة المؤتمرات وتسليمهم دروع حضور الملتقي.