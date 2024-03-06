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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع رضيع سقط من علو بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي رضيع مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء سقوطه من علو ببئر سلم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط رضيع من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد طفل رضيع بمنزل جدته لوالدته وزحفه خارج الشقة سقط ببئر السلم مما تسبب في مصرعه، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة النيابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت وتولت العامة مباشرة التحقيقات.

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