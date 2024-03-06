مصرع رضيع سقط من علو بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة

لقي رضيع مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء سقوطه من علو ببئر سلم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط رضيع من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد طفل رضيع بمنزل جدته لوالدته وزحفه خارج الشقة سقط ببئر السلم مما تسبب في مصرعه، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة النيابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت وتولت العامة مباشرة التحقيقات.