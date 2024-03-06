نهائي كأس مصر.. 28 لقبًا للزمالك قبل مواجهة الأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، بعد غد الجمعة، مع فريق الأهلي، ضمن مباراة نهائي كأس مصر، على ملعب الأول بارك بالسعودية، بحضور 25 ألف مشجع.

وسبق للفريق الأبيض أن تُوج ببطولة كأس مصر من قبل 28 مرة، بينما حقق لقب الوصيف 13 مرة .

وحصد الفريق الأبيض أول ألقابه في الكأس نسخة 1922، بينما توج بآخر ألقابه في نسخة 2021 .

واختار جوزيه جوميز مدرب الزمالك قائمة لموقعة الأهلي ضمت كلا من: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين - حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار" - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.