ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" بأسوان

تمكنت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بأسوان.. وضبط مرتكب الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان.. بالعثور على جثة (سائق) بجوار مركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى ، و(عامل- مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.