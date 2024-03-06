العثور على جثة متحللة في الرمال خلف جراج الإنقاذ والطوارئ ببورسعيد

عثر أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، على جثة متحللة في الرمال خلف جراج جهاز الإنقاذ والطوارئ بنطاق حي المناخ.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا من الأهالي يفيد بأنه تم العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية لشخص يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المناخ إلى مكان وجود الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى النصر.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال الشرطة البحث حول أسباب الواقعة ووجود الجثة في هذا المكان وسط الرمال، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.