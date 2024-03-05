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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم عامل نظافة عثر على 300 ألف جنيه خلال تأدية عمله

عامل النظافة
عامل النظافة
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، عامل النظافة عاشور عيد رزق، وذلك لتكريمه لأمانته في رد مبلغ بقيمة 300 ألف جنيه لصاحبه، بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله.

وأثنى “الشريف” على العمل الشهم الذي قام به المواطن عاشور عيد رزق باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريين، وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا له.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، ليكونوا بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بشركة نهضة مصر.

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