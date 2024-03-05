برلمانية: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع يسهم في إحداث انفراجة بالأسواق وانخفاض أسعار السلع

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج، خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تلك التوجيهات تعكس شعور القيادة السياسية الحكيمة بنبض الشارع المصري، وخطوة في غاية الأهمية ستسهم في إحداث انفراجة بالأسواق وانخفاض مؤشر أسعار السلع.

وأضافت أن الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ يبعث برسالة طمأنة للمواطنين، تزامنا مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن توافر كميات كبيرة من السلع بالأسواق سيلعب دورًا مهمًا في السيطرة على أسعار السلع، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وطالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بقوت الشعب المصري، كما ناشدت المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تاجر يتلاعب بأسعار السلع.