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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات واقعة مقتل تاجر خردة بالإسماعيلية.. وضبط مرتكب الواقعة

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة مقتل تاجر خردة بالإسماعيلية.. وضبط مرتكب ا
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها “عاطل – مقيم بدائرة المركز” مُصاب بطلق خرطوش بالبطن وتوفي متأثراً بإصابته. 

وبالانتقال وبسؤال عمه (عامل – مقيم بدائرة المركز) اتهم (عاطل - مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه نجل شقيقه من “فرد محلى” مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم ، والسلاح المستخدم فى الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية الإسماعيلية