المؤبد لـ 3 متهمين بقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، 3 متهمين لإدانتهم بقتل أحد الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات الجيرة بالسجن المؤبد وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الـ3 بقتل المجني عليه «محمد. ع» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «سكاكين وشوم» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهمين بقتل أحد الأشخاص بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم بعد وقوع مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه.

وانتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على المتهمين للتحقيق معهم.

وبدأت النيابة العامة في سؤال المتهمين عن الدافع وراء قتل المجني عليه، فأفادوا بأن القتيل تشاجر معهم بسبب "رش المياه" في الشارع وهو ما أثار حفيظتهم وبدأوا في البداية بمعاتبته ولكنه لم ينصع لذلك فحدثت المشاجرة التي انتهت بمقتله.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجددت لهم في الميعاد المحدد وبعدها أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المُختصة التي أمرت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.