عودة فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد عطل لمدة ساعة

عاد موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك للعمل بعد أن شهد عطلا كاملا عالميا في نفس الوقت مع عطل موقع الصور الشهير إنستجرام، حيث ينتمي التطبيقان إلى نفس الشركة العالمية meta التي يمتلكها رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج.

التطبيقان الشهيران توقفا عن العمل تمامًا لمدة ساعة تقريبا، وانتقل المستخدمون إلى منصة X "إكس" أو تويتر سابقا، المنافسة بقوة لفيسبوك، وأصبح تويتر بشكل سريع منصة للسخرية من توقفهم بشكل مفاجئ وخروج حسابات المستخدمين بشكل تلقائي وهو في نفس اليوم الذي شهدته شبكات المحمول الكبرى في مصر توقف عن العمل.

وتفاعل كل من رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم، ومالك تويتر إيلون ماسك مع العطل، وسخر منه، كما تفاعل الفنان محمد هندي على توقف فيسبوك وإنستجرام مع المتابعين على موقع "إكس"، ورحب بقدوم المستخدمين إليه بعدما تعطل التطبيقان بشكل مفاجئ، وجاءت أغلب التعليقات أن العطل شمل الجميع وتوقف الحسابات عن العمل.

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