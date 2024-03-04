صحة سوهاج: فحص 34 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة خلال شهر فبراير

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن فحص 34 ألف و407 مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يناير من العام الجاري والتى تحظي بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين.

وأوضح "محروس" أن محافظة سوهاج تحظى أيضًا باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة وبجميع مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد عاطف المشنب مسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية انه تم فحص 17 ألف و845 سيدة خلال مبادرتي مبادرتي (صحة المرأة) و( صحة الأم والجنين)، وتهتم مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وأضاف: وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وتابع: كذلك مبادرة صحة الأم والجنين والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين.كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضًا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B. وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل، مضيفًا أن مبادرة (السمعيات) والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصًا على صحة الطفل المصري وتم خلالها فحص أكثر من 7 ألف طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

وأكد: أما مبادرة (الاعتلال الكلوى) تم من خلالها فحص 9 آلاف و233 مواطن وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى، كما تم فحص 161 مسن من خلال مبادرة كبار السن وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وقال محروس، أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.