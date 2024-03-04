تدريب طلاب حقوق جنوب الوادى على المهارات الحياتية لتأهيلهم لسوق العمل

نظمت كلية الحقوق بجامعةجنوب الوادي، تدريب "مشوارى"، فى إطار حرص جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز، رئيس الجامعة، على تدريب الطلاب فى الفئة العمرية من (15-24) سنة وتأهيلهم لسوق العمل، بإشراف مجلس الوزراء وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية، ومتابعة الدكتور عباس مصطفى عباس، المنسق الاكاديمى ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية ومحمد حجاجى، مدير إدارة النشاط الاجتماعى بإدارة رعاية الشباب المركزية.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، بأن التدريب يأتى في إطار جهود الجامعة لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وهي مهمة قومية تتكامل فيها الأدوار، وتتعدد المسئوليات بين مختلف أجهزة الدولة.

وأشار "عكاوى"، إلى أن برنامج "مشوارى" يهدف لتمكين الشباب وتنمية مهارات العمل لديهم، من أجل تزويدهم بفرص متواصلة لبناء القدرات والتوجيه المهنى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدا إن التدريب يأتي في ضوء اهتمام الدولة بتأهيل وتمكين الشباب بعدما أصبح هذا المحور عنصرا إستراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الجامعة كانت من أوائل الجامعات التي سعت نحو إنشاء مركز التطوير الوظيفي والذي ينظم دورات تدريبية متنوعة تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن "مشواري" هو عبارة عن تدريب للمهارات الحياتية وإعداد الشباب لسوق العمل، ويتضمن التدريب على جلستين؛ الجلسة الأولى تناولت التعريف ببرنامج مشوارى وفرصه ومهارات التعرف والتعارف، كما تناولت متطلبات سوق العمل والمهارات الشخصية والانماط ولغة الجسد، بجانب عرض مراحل تكوين عمل الفريق وأهمية العمل الجماعى.

واشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الجلسة الثانية تناولت كيفية عمل السيرة الذاتية باحترافية في ظل الازدحام الشديد والعرض الكبير من خريجى الجامعات المصرية وقلة فرص العمل، لاسيما في القطاع الحكومي، ولذا أصبح لزاما على خريجى الجامعات العمل على التطوير المستمر لمواكبة التنافس الشديد بين الخريجين على الفرص القليلة المتاحة.

وركز التدريب على أهمية السيرة الذاتية، وكيفية التعامل مع HR، والأخطاء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية، ومكوناتها، وكيفية عمل السيرة الذاتية باحترافية، كما تم مراجعة بعض السير الذاتية وتصحيح الأخطاء الموجود بها.

وتناولت فعاليات الجلسة الثانية أيضاً المقابلة الشخصية: وعمل اختبار مشوارى، وركز التدريب على أنواع المقابلة الشخصية، وأنواع HR ، وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية، وكيفية التعامل مع الأسئلة والمواقف في المقابلة الشخصية.

وثمن الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق بقنا، خلال استقباله فريق التدريب، التعاون مع منظمة اليونيسيف، مؤكداً أن الجامعة بقيادة الدكتور أحمد عكاوى، منفتحة على كل الدول والمؤسسات، حيث يولي رئيس الجامعة اهتماماً كبيراً بذلك، وأهمية التعاون المشترك مع اليونيسيف، وتقدير الجامعة للدور الذي تؤديه المنظمة في دول العالم، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على استخراج الطاقات الإيجابية للطلاب.

وأكد عميد كلية الحقوق، بأن المشروع يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول الشباب على المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة لإنجاح مسار الحياة المهنى.

و قال الدكتور محمد صبرى، مدرب كلية الحقوق، إن البرنامج يهدف لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال معرفة السيرة الذاتية، وعمل الانترفيو ومعرفة أيضاً مهارات الاتصال والتواصل والتفكير الابتكارى ومعرفة الذات ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الشباب واتخاذ القرارات وذلك من خلال المهارات الحياتية خلال أيام التدريب.

كما تحدث عن لغة الجسد، مثل فهم تعابير الوجه، وحركة اليدين، والعينين، والإيماءات. كما تحتاج هذه المهارات إلى الانتباه والملاحظة للحركات والتعابير الجسدية لمعرفة ما يعبر عنه الشخص الآخر وما يريد أن يعبر عنه. بفهمنا للغة الجسد، يمكننا التواصل بشكل أفضل وإيصال رسائلنا بوضوح وفعالية.

ومن المقرر أن يحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة من الوزارة واليونسيف .. و عبر مدرب برنامج "مشوارى"، عن اعتزازه بجامعة جنوب الوادى وكلية الحقوق ومكانتها، مثمناً دورها في خدمة المجتمع، و جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، فى الاهتمام بالشباب والاستفادة من قدراتهم.

و أضاف مدرب "مشوارى"، أن "إيناكتس" تهتم بالتنمية المستدامة وأن برنامج "مشواري" يعمل على إعداد الشباب وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وأن الجامعة تدعم الشباب وتقدم جميع سبل الدعم لهم، وهو ما جعلنا نتميز ونتشجع لتحقيق مراكز متقدمة فى شتى المجالات التى تخدم المجتمع.

يذكر أن مدرب مشوارى د. محمد صبرى، ومنسقى المشروع: أسعد السمهودى، والشيماء إبراهيم، ومن رعاية شباب الكلية أحمد صلاح مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، وولاء محمد الهادى، وساره جمال، أبوبكر عبد العزيز، طلاب من أجل مصر