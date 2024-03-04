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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة أسينسيو

أسينسيو
أسينسيو
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، التفاصيل الكاملة للإصابة التي يعاني منها الإسباني ماركو أسينسيو.
وكشف نادى سان جيرمان فى بيانه الذى نشر عبر موقعه الرسمي، عن إصابة أسينسيو إلى أنه تعرض لإصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى خلال المباراة الماضية أمام موناكو.
وأشار البيان إلى أن اللاعب الإسباني سينفذ برنامجا علاجيا لمدة أسبوع ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة ريال سوسيداد الإسباني غدا الثلاثاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وبذلك ينضم ماركو أسينسيو إلى قائمة الغيابات التي تضم أيضا ثنائي الدفاع برسنيل كيمبيمبي وميلان سكرينيار حيث يتعافيان بعد عمليات جراحية.

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