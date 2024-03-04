قصور الثقافة تقدم "الدرافيل"ضمن عروض نوادي المسرح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، إقامة العروض المسرحية، ضمن فعاليات نوادي المسرح بمحافظة الغربية، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

وقد شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى تقديم العرض المسرحي "أوبريت الدرافيل"ضمن فعاليات وعروض نوادي المسرح في موسمه الجديد.

يسلط العرض الضوء على نضال الشعب المصري ضد الاستعمار، حول مجموعة من الشباب يسعون لتكوين امبراطورية خاصة بهم ليحكموا من خلالها العالم، لكن تواجههم الكثير من العقبات الاجتماعية. وذلك من خلال نص مسرحي للمؤلف خالد الصاوي، وديكور سارة علاء، وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، وموسيقى طارق أحمد، ومن إخراج أحمد عبد السلام.

"أوبريت الدرافيل" بطولة عدد من المواهب المسرحية بمسرح 23 يوليو بالمحلة، ومن بينهم: حبيبة أحمد، مها النحاس، أحمد عبد الله، هدير سامح، أشرف أيمن، لميس صالح، أحمد مجدي، نيرة الحلو، عبد الله حسام، أحمد نعمان، حنين القصبي، عمر شاهين، ويوسف السعيد، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وأقيم بحضور لجنة مشاهدة الأعمال والتي تضم: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر الجميل، ومحمد عبد الوارث، وشيماء زايد.

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