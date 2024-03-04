«اقتصادية الشيوخ»: صفقة رأس الحكمة فرصة لزيادة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

قال النائب ياسر زكى، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن صفقة رأس الحكمة التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين.

واوضح هذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار، حيث من المتوقع أن تجذب استثمارات مباشرة من دول وكيانات اقتصادية أخرى إلى مصر، جنبا الى جنب مع ممبزات اتفاقيه البريكس تمثل هذه الصفقه انفراجه قويه فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتدفق الاستثمارات المباشره الى مصر.

واضاف فى تصريح صحفى، انه بفضل هذه الصفقة، ستشهد مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيسهم في تحفيز نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما ستسهم هذه الصفقة في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية من دولة الإمارات إلى مصر، مما يعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

واستكمل قائلا : إن صفقة رأس الحكمة تعكس التزام كلا من مصر والإمارات بتعزيز التعاون والشراكة بينهما، وتؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تحفيز نمو اقتصادي قوي.، كما نثني على جهود كلا من حكومتى مصر والإمارات في دعم هذه الشراكة، ونأمل أن يستفاد من هذه الخطوة جميع شعوب المنطقة.



واختتم : إذ نؤكد إن صفقات مثل رأس الحكمة الى جانب اتفاقيه البريكس ومميزاتها للاقتصاد المصرى تشكل حجر الزاويه فى تطور الاداء الاقتصادى واستقرار سوق الصرف وتوفير فرص العمل مما يؤثر ايجابا على كل اوجه الحياه للمواطن المصرى مستقبلا.