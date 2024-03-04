نائب: تعاون مصر مع منظمة الفاو يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدير عام منظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة (الفاو)، يستهدف تنفيذ رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية المستدامة، لزيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن التعاون مع منظمة الفاو يسهم في دعم عدد من الأنشطة المهمة منها تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة نوعية في الزراعة خلال الفترة الماضية؛ بهدف تدعيم الأمن الغذائي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب علاوة على فتح أفاق جديدة للتصدير وتقليل فجوة الاستيراد.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست بالسلب على معظم الدول، مما دفع القيادة السياسية على العمل وفق رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 عددا من الأهداف الاستراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

وأشاد النائب نادر الخبيري، بتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في غزة ودعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة برا وجوا، مما يؤكد دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية.