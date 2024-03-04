بالفيديو.. الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية اليوم في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها مثل في هذا الوقت من العام أو أعلى من المعدل حوالي درجة.

وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية نهارًا وسيكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، خاصة في المحافظات الداخلية، موضحة أن المناطق الساحلية، فإن الأجواء فيها ستشهد تكون سحب منخفض ومتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس.

وتابعت، أنه من المتوقع، أن يكون هناك اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار يكون طقس شتوي دافئ تمامًا في معظم المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا وفترات الليل يكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة وتتجاوز قيمة الانخفاض في درجات الحرارة الـ 15 درجة مئوية ويكون الطقس بارد في أغلب الأنحاء.