روسيا: نعتزم خفض إنتاج النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تعتزم خفض إنتاجها وصادراتها من النفط بمتوسط 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2024 كجزء من التزاماتها الطوعية بموجب اتفاق "أوبك بلس".

وأشار نوفاك -في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن إجمالي تخفيض الإنتاج في الربع الأول من عام 2024 بلغ 500 ألف برميل يوميا.

وجاء في البيان: "ستنفذ روسيا خفضا طوعيا إضافيا قدره 471 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من عام 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في أوبك بلس".

وتابع أنه بالتالي، وفقا للبيان، سترفع روسيا إنتاج النفط في أبريل بمقدار 350 ألف برميل يوميا، وصادرات النفط بمقدار 121 ألف برميل يوميا، وستكون تخفيضات الإنتاج اليومية في مايو 400 ألف برميل، و471 ألف برميل في يونيو، وستبلغ تخفيضات الصادرات اليومية 71 ألف برميل في يونيو.

وفي وقت لاحق، وفقا لنوفاك، تخطط روسيا لاستعادة أحجام خفض إنتاج النفط الإضافية تدريجيا ضمن "أوبك بلس" اعتمادا على ظروف السوق.

وأضاف: "بعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستتم إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيضات تدريجيا وفقا لظروف السوق، ويضاف هذا الخفض الطوعي للإنتاج إلى الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا الذي أعلنته روسيا سابقا في أبريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024، وسيتم خفض الصادرات من متوسط مستويات الصادرات لشهر مايو ويونيو 2023".

كما أعلنت الجزائر والكويت عن تخفيضات طوعية في الإنتاج بمقدار 51 ألف برميل يوميا و135 ألف برميل يوميا على التوالي، في الربع الثاني من عام 2024.

