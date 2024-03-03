الأكاديمية العربية توقع اتفاقيتي تعاون مع مصلحة الموانئ بليبيا والمجتمع المينائي بجيبوتي

وقع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الأحد إتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة المواني والنقل البحرى بدولة ليبيا على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13.

ووقع على الإتفاقية من جانب الاكاديمية العربية، الدكتور اسماعيل عبد الغفار، ومن الجانب الليبي، المهندس محمد سالم السيوى رئيس مصلحة المواني والنقل البحرى.

وتعد مصلحة الموانئ والنقل البحري الجهة الموكل لها تطبيق التشريعات البحرية المحلية والاتفاقيات والمعاهداتالدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وتطبيق رقابة دولة العلم وتطبيق رقابة دولة الميناء وكذلك مراقبة التلوث وحماية البيئة البحرية بدولة ليبيا.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين مصلحة الموانئ والأكاديمية في مجالات: التدريب- إيفاد الخبراء - البحوث المشتركة - الإستشارات.

كما وقع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية و معهد تدريب الموانئ وانظمة المجتمع المينائى بجيبوتى إتفاقية تعاون مشترك لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين عن طريق تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وتبادل المحاضرين مما يسمح بمشاركة افضل الممارسات ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكارا لمجتمعات الموانيء

وقع الاتفاقية من جانب الاكاديمية العربية، الدكتور اسماعيل عبد الغفار ، رئيس الاكاديمية ، و من جانب جيبوتي واريسما محمد بوه الرئيس التنفيذي لأنظمة المجتمع المينائى بجيبوتى.