"يسري رأفت" اخترع جهارا يستخدم للبحث عن البترول والثروات المعدنية

على الرغم من أنه في العشرينيات من عمره، إلا أنه واكب التطور العلمي، واخترع جهازا له عدة أغراض، يسهم في رؤية مصر 2030، إنه ابن محافظة كفر الشيخ، "المخترع يسري رأفت"، عضو نادي الطيران وعلوم الفضاء بقصر ثقافة المنصورة.

في البداية؛ يقول "رأفت"، لـ"البوابة نيوز"، إنه درس في معهد خاص للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم في القاهرة، شعبة الهندسة المعمارية، كما حصل علي كثير من الدورات، من عدة مؤسسات تعليمية خاصة.

ويتابع بأنه تقدم بأول اختراعاته في عام 2018، لمكتب براءة الاختراع المصري، تحت مسمي "جهاز سوبتيرينا"، للكشف عن الأعطال تحت الأرض، كما حصل فيها علي الدكتوراة الفخرية، من مجلس علمي خاص، بدرجة امتياز من الدرجة الأولي.

ويروي "رأفت"، أنه أطلق علي جهازه اسم "سوبترينا" أو UR، وأنه يعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وتم تصميمه ليصل إلى أكثر من كيلو متر، تحت الأرض، وذلك في الأماكن المقترحة بناء علي صور الأقمار الصناعية.

ويتابع: أن ذلك بهدف العثور على السوائل والمعادن الموجودة علي العمق المستهدف، بالإضافة إلي تحديد طبيعة ودرجة هذه السوائل والمعادن، وتحديد الكمية المتواجدة من المعادن في تلك الأماكن.

ويكشف عن أن الجهاز يسهم في رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، حيث يتم من خلاله تركيب خطوط الكهرباء والغاز تحت الأرض، في الأماكن غير الظاهرة، وذلك بدون أن تتم أعمال الحفر؛ مشيرا إلى أن ذلك يساهم في ترشيد التكاليف المهدرة، وتقليل المخاطر علي المعدات والأشخاص.

ويتابع بأنه من الممكن استخدام هذا الجهاز في الكشف عن أماكن تسرب الغاز، أو تسرب المياه، وانقطاع الكابلات؛ مستطردًا بأن الجهاز يتضمن عدة مزايا، منها: استخدامه في مد أنابيب الغاز، واختبارها تحت درجات ضغط عالية، للتأكد من تحملها للعمل، في ظل انخفاض مخاطر هذا العمل إلي النقطة صفر، مما يساهم في انتعاش اقتصاد مصر، وذلك بالتزامن مع كثرة استخدام الغاز واكتشافاته عالميا".

ويضيف "رأفت": أن الجهاز يساهم في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من عدة نواحي، منها: أنه يعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وبالتالي لا يتسبب في إصدار عوادم تلوث البيئة، مما يساهم في الحفاظ علي بيئة نظيفة.

ويتابع بأن هذا الجهاز سيلعب دورا في رؤية مصر 2030، مما يساعد في تطوير أعمال البنية التحتية، والحفاظ علي البيئة، وتقليل التلوث في عمليات التنقيب، كما يساهم في عمليات التنقيب للبحث العلمي في باطن الأرض.

ويحكي "رأفت": أنه تم تزويد الجهاز بأنابيب تبريد للهيكل بالكامل، مما يساهم في عدم زيادة درجة حرارة الجهاز عند انخفاضه لأداء أعمال الحفر، تحت سطح الأرض؛ مستطردا بأن الجهاز مزود بآلية الحركة الميكانيكية لتشغليه بشكل سريع ومبسط مما يوفر في العمالة.

نموذج لجهاز سوبترينا

ويوضح "رأفت" أنه تم تصميمه علي نفس حركة دودة الأرض، وهي تفريغ الردم أو التربة التي يعمل بها الجهاز، وهذا يساعد علي الحركة؛ متابعًا بأن الجهاز مصمم بعدة مزايا، منها صغر حجمه.

ويروي أنه يمكن الحصول علي عينات من باطن الأرض وإخراجها للتحليل، والتحكم في الجهاز للعمل عن بعد، من خلال الربط بجهاز تحكم شغيله؛ متابعًا بأن الجهاز مزود بشبكة تبر يكاملة، وأن الجهاز ينفذ أكثر من مهمة، منها البحث عن البترول، كما يكشف عن أعطال كابلات الكهرباء، ونقل الأدوات والمعدات من باطن الأرض، ويتحرك بسرعات كبيرة بالنسبة للحركة في باطن الأرض.

وأشار "رأفت"، إلى أن الجهاز يستخدم في عمليات التنقيب الجيولوجية، واستخراج الثروات المعدنية والبترولية من باطن الأرض.

ويحلم "رأفت" بشهرة كبار العلماء، وقدوته العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل.