ديربى مانشستر.. تشكيل هجومى متوقع للسيتى أمام اليونايتد

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد نحو ملعب "الاتحاد"، لمتابعة "قمة مانشستر"، والتى يستضيف فيها فريق مانشستر سيتى نظيره اليونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط، لأغراض مختلفه من "ديربى مانشستر"، فالسيتى يريد الحفاظ على فارق النقاط، واليونايتد من أجل رد الاعتبار ومصالحة جماهيره الغاضبة من هزيمة الجولة الأخيرة أمام فولهام.

ومن المتوقع ان يخوض مانشستر سيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكي - أكانجي - دياز.

خط الوسط: فودين - رودري - ستونز - سيلفا.

خط الهجوم: دي بروين - ألفاريز - هالاند.

ويحتل فريق فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول الدورى الإنجليزى برصيد 59 نقطة، بينما يقع اليونايتد فى المركز السادس برصيد 44 نقطة.