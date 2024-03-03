حسن عابد يكشف آخر استعدادات منتخبي الطائرة لدورة الألعاب الإفريقية

كشف حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة عن آخر استعدادات منتخبات الطائرة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الـ 13 والتي تقام خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية.

وقال عابد في تصريحاته: إن استعدادات المنتخب تسير بخطى جيدة، والتي بدأت بتصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في مصر يناير الماضي وتوج بلقبها منتخبي الرجال والسيدات.

أضاف عابد، أن إقامة بطولتي السوبر منذ أيام يعد أيضًا ضمن استعدادت لاعبي ولاعبات الأندية والذين يعدوا القوام الأساسي للمنتخبات.

تابع المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة: أن الاتحاد يخطط للاستمرار على قمة أفريقيا وتسيد القارة، والعودة من غانا بالذهب، والفوز باللقب.

أكد عابد أن دورة الألعاب الإفريقية تشهد منافسة قوية على صعيد الكرة الطائرة بوجه الخصوص، بعد المستويات القوية التي شهدتها بطولة أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر شهر سبتمبر الماضي.

أردف عابد، أن استراتيجية الاتحاد المصري للكرة الطائرة تستهدف دمج العناصر الشابة مع اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، للحفاظ على الإحلال والتجديد في المنتخبات، كما أن العناصر الشابة تعد نواة المنتخب في أولمبياد باريس 2024.