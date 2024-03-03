اليوم.. طقس دافئ نهارا على القاهرة والعظمي 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية و شمال الصعيد وجنوب سيناء و مائل للدافىء علي السواحل الشمالية الغربية و مائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس بارد في اول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمي والصغرى 14 درجة .