زيلينسكي يلقي باللوم على تأخير إمدادات الأسلحة عقب هجوم بمسيرة روسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه كان من الممكن تجنب مقتل عدد من الضحايا من بينهم طفل ورضيع عمره عامان في هجوم بطائرة مسيرة روسية، لو لم تواجه أوكرانيا تأخيرات في تسليم إمدادات الأسلحة.

وأكد زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام في وقت سابق السبت: "روسيا تواصل قتال المدنيين... ضربت إحدى مسيرات العدو مبنى سكنيا في أوديسا. ودمرت 18 شقة".

وانتشل أفراد الإنقاذ ثماني جثث من تحت الأنقاض وما زالوا يفتشون عن المزيد في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأشار حاكم المنطقة أوليه كيبر، إلى أن من بين القتلى ثلاثة رجال تبلغ أعمارهم 35 و40 و54 عاما وامرأتان يبلغ عمرهما 31 و73 عاما. وأضاف أن عدد المصابين بلغ ثمانية، من بينهم طفلة عمرها ثلاث سنوات.

وأضاف في خطابه المسائي المصور "تأخير توريد الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا لحماية شعبنا يؤدي للأسف إلى مثل هذه الخسائر".

وتصاعد الدخان من الأنقاض المتناثرة على الأرض في الموقع حيث دمرت الطائرة المسيرة جزءا كبيرا من المبنى المكون من عدة طوابق.

وكانت الطائرة المسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد". وأطلقت روسيا عدة آلاف من هذه المسيرات طويلة المدى طوال الحرب على أهداف في عمق أوكرانيا.