إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.. دورة تدريبية بجامعة أسيوط

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، دورة تدريبية بعنوان " إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي"، الأربعاء تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، ، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، والمستشفيات الجامعية، وتنظيم الأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز، وحاضر خلالها الدكتورة فاطمة رشدي محمد، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي بمعايير الجودة الشاملة بين العاملين بالجامعة.

تناولت الدورة التدريبية، عددًا من المحاور أهمها: تعريف إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وكفاءات الأستاذ الجامعي من منظور الجودة الشاملة، والتنوع والتباين بين الكليات، والقيادة الإدارية في الكلية، وجودة المحتوى ( المادة الدراسية)، وجودة الهيئة التدريسية، والطالب ، والأنشطة، وطرق التدريس.

تأتي الدورة التدريبية استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك إيماناً بأهمية تطبيق إدارة الجودة، وتحديد الأولويات والسياسات التربوية، والاهتمام بتحسين التدريب، والمناخ التعليمي، مع التركيز على مخرجات التعليم؛ لتحقيق تعليم نوعي ومتميز بالجامعة.

