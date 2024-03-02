"أيام الشارقة المسرحية" يكرم الفائزين بجائزة التأليف ويشهد 12 عرضا

شهد اليوم قصر ثقافة الشارقة الحفل الافتتاحى للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان أيام الشارقة المسرحية، المزمع أن تستمر فعاليتها حتى التاسع من مارس الجارى تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تلك الدورة يتابع جمهورها 12 عرضا مسرحيا تتنوع بين ما هو تنافسي داخل المسابقة الرسمية، وما هو مستضاف، وما هو على الهامش خارج المسابقة الرسمية، بجانب تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي "نصوص مسرحية للكبار 2023 – 2024".



تكرم تلك الدورة الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي "نصوص مسرحية للكبار 2023 – 2024" التي تهدف إلى دعم وتنشيط التأليف المسرحي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتى فاز بجوائزها هذا العام الكاتب السعودي أحمد موسى يوسف، بالمركز الأول عن نصه "شهريار يحكي" حيث فاز بمبلغا ماليا قدره 100 ألف درهم إماراتى، وفاز الكاتب العماني أسامة بن زايد الشقصي بالمركز الثاني عن نصه "ضيف خارق للعادة" حيث سيحصل على مبلغا ماليا قدره 50 ألف درهم إماراتى، وفاز مواطنه أسامة بن خميس السليمي بالمركز الثالث بنصه "مانخوليا" حيث سيحصل على مبلغا ماليا قدره 25 ألف درهم إمارتى.

تتنافس 7 عروض مسرحية داخل المسابقة الرسمية للمهرجان، وقع عليهم الاختيار من قبل لجنة مشاهدة ضمت الفنان الإماراتي خليفة التخلوفة، الفنان والمخرج الأردني غنام غنام، والناقد المصري خالد رسلان.



وجاءت العروض كالآتي: "مرود كحل" لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، "إسكان" لفرقة مسرح رأس الخيمة، تأليف عبد الله صالح وإخراج عبد الله الدرزي، "اصطياد" لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، إعداد وإخراج مهند كريم، "وليمة عيد" لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، تأليف يوسف مسلم وإخراج إبراهيم سالم، "الطارق الأخير" لفرقة مسرح دبي الوطني، تأليف وإخراج علي جمال، "المشهد صفر" لفرقة مسرح خورفكان للفنون تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، و"كيف نسامحنا؟" لفرقة مسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.

ووقع الاختيار على عرضين ليقدما خارج المسابقة الرسمية، وهما: "زغرودة" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، من تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، و"رماد" لفرقة مسرح الفجيرة، من تأليف عبدالأمير شمخي وإخراج سعيد الهرش.

وفي نفس السياق، هناك عرضين مستضافين من عروض الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العرض الحائز على جائزة أفضل عرض باختيار لجنة التحكيم، وهو "الكراسي" للمخرج حميد محمد، والعمل الحائز على جائزة أفضل إخراج، وهو "الخيار الأخير" للمخرج عبد الله آل علي.

تأسست «الأيام» سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على مجموعة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب، وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحياة المسرحية بالدولة، وتنمية الوعي الإبداعي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية والعروض المسرحية، ودعم وإبراز التجارب الفنية المحلية الرائدة والمتميزة.