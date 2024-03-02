بحمولة 219 ألف طن.. وصول سفينة الحاويات العملاقة «Ever Goods» إلى ميناء السخنة

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم السبت ، عن وصول سفينة الحاويات العملاقة Ever Goods، التابعة للشركة البحرية العالمية Ever Green، إلى ميناء السخنة الذي تديره الهيئة.

وتُعد السفينة الأطول التي ترسو في الميناء منذ إنشائه بطولها البالغ 400 مترًا، وعرض 59 مترًا، وغاطس 12.3 مترًا. وتتجاوز الحمولة الكلية للسفينة، التي وصلت من اليونان، 219 ألف طن، مع نقل حوالي 5 آلاف حاوية مكافئة على متنها.

في هذا السياق ، أشار وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لتطوير موانئها الستة الموجودة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، ساهمت في كسب ثقة أكبر شركات الملاحة العالمية.

وأضاف أن هذه الموانئ تعمل بالتعاون مع مشغلين دوليين ذوي خبرة وتجهيزات متقدمة، مما يضمن تشغيلها بكفاءة عالية.

كما لفت إلى أن المناطق الصناعية المتواجدة في الجوار تعتبر جزءًا أساسيًا في دعم حركة التجارة في الموانئ، بينما تُعد الأنشطة اللوجستية مهمة للغاية في تيسير الإجراءات الجمركية وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.