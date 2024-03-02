رئيس الصومال: استقرار دول البحر الأحمر يمثل أساس السلام والتجارة الدولية

أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن استقرار دول البحر الأحمر يمثل أساس السلام والتجارة الدولية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة الفيدرالية الصومالية تعطي الأولوية للتعاون والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال المشاركة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الذي انطلق أمس /الجمعة/ ويستمر على مدى يومين.

وأشار الرئيس الصومالي - حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/ - إلى رؤية الحكومة الفيدرالية حول حسن الجوار والتعاون المبني على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، موضحا أن انتهاك الحكومة الإثيوبية لوحدة الصومال واستقلاله تقوض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في الممرات المهمة بما فيها البحر الأحمر، نافيا جميع البنود الوهمية التي تبررها الحكومة الإثيوبية في سبيل الحصول على المنفذ البحري.

ولفت إلى أن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين يسير جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز الحكم الرشيد وتعزيز دور الصومال في المنطقة، والتي تشمل الانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا، ورفع حظر الأسلحة، واستكمال تخفيف عبء الديون.

