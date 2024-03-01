«المستشفيات التعليمية» : جراحة نادرة تنقذ حياة مريض بمعهد القلب القومى

فى خطوة غير مسبوقة داخل المراكز الطبية الحكومية، تم إجراء جراحة معقدة داخل معهد القلب القومى التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ٥٣ عاما،

حيث أعلن ألدكتور محمد مصطفى عبد الغفار ، رئيس الهيئة، بأن معهد القلب القومى هو بيت القلب المصرى ونسعى دائما لتطوير الخدمة به بما يناظر المستويات العالمية، وفى سبيل تحقيق ذلك يتم توفير كافة الإمكانيات من كوادر بشرية متميزة وأجهزة متطورة، وتطبيق أعلى المعايير العالمية فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، لنتمكن من تنفيذ أحدث التقنيات التى وصل إليها العلم الحديث بأيدى أبنائنا من كوادر وشباب معهد القلب، لتقديم خدمة طبية متميزة ورعاية صحية فائقة للمريض المصرى.

أوضح عبدالغفار ، بأن المعهد استقبل اليوم الجمعة ، مريض يعانى من انسلاخ بالشريان الأورطي ممتد من الشريان حتى شرايين الساقين، مع وجود شبهة انفجار بالشريان الأورطي و تسريب بغشاء التامور، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، لتجرى له جراحة معقدة هي الأولى من نوعها فى مصر modified cabrol operation

مؤكدا على أن التقنية المستخدمة فى الجراحة تُجرى لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وتمت العملية بنجاح وخرج المريض بعد استقرار حالته.

من جانبه اوضح ألدكتور محمد عبد الهادى ، عميد معهد القلب القومى ، بأنه نظراً لحالة المريض الشديدة الخطورة، و التي تستدعى التدخل الفوري، قام فريق الجراحة بدخول المريض بصفة عاجلة، و تم دخوله غرفة الجراحة طوارئ لتجرى له هذه الجراحة المعقدة، وخروجه إلى الرعاية لمدة ٤ أيام، ثم نقله إلى الجناح الداخلى لمتابعة الحالة، إلى أن غادر المعهد بعد استقرار حالته بشكل تام، وتم عمل الجراحة بالمجان، وهذه الجراحة تكلف ملايين الجنيهات بالمستشفيات الاستثمارية الخاصة.

من جانبه أوضح الدكتور يسري ثاقب، استشاري جراحة القلب بالمعهد ورئيس الفريق الطبي القائم بالجراحة على أن هذه التقنية لم تستخدم من قبل داخل مصر، وهي عبارة عن استبدال كامل لجذع الشريان الأورطي المصاب بالانفجار، مع إعادة توصيل للشرايين التاجية بأنبوب داكرون، مع ايقاف كامل لماكينة القلب الصناعي، و تم عمل توصيل لشرايين المخ بانبوب الداكرون، وشارك بالجراحة فريق طبى متميز وهم د. انس الشيمي استشاري التخدير ، د غادة البحيري تخدير، د. خالد عبد الله اخصائي الجراحة، د. احمد مجدي نائب الجراحة، د. هبة عبد الكريم نائب الجراحة.